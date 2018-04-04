Barcelona Roma Az Tv idman Tv şifresiz canlı izle | Barça Roma Az Tv idman Tv şifresiz canlı

Barcelona Roma İdman tv Az tv canlı izle... Barcelona ile Roma Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final ilk maçında bu akşam karşı karşıya gelecek. TSİ 21.45'te Camp Nou'da oynanacak maçı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Mario Diks ve Hessel Steegstra yapacak. Bu sezon Erneste Valverde yönetiminde rakiplerine önemli derecede üstünlük sağlayan Barcelona, İtalyan ekibi Roma karşısında da hakimiyetini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Önceki turda Chelsea'yi turnuvanın dışında bırakan İspanyol ekibi, Roma karşısında da favori olarak görülüyor. Diğer yandan son dönemde yükselen formu ile dikkat çeken Roma, Barcelona deplasmanından avantajlı bir skorla dönmenin hesaplarını yapıyor. Mücadele bu akşam İdman TV ve AZ TV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanmayacak... Ancak aşağıdaki linklere tıklayarak Barcelona Roma maçını takip edebilirsiniz...

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Umtiti, Alba, Dembele, Paulinho, Rakitic, Iniesta, Messi, Suarez

Roma:​ Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Pellegrini, Rossi, Strootman, Gerson, Perotti, Dzeko

Messi şov yaptı, Barcelona turladı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Chelsea'yi evinde 3-0 mağlup eden Barcelona çeyrek finale yükseldi. Messi 2 gol bir asistle geceye damga vurdu.

Cam Nou'da İspanyol temsilcisi Barcelona, İngiliz ekibi Chelsea'yi konuk etti. Karşılaşmaya çok hızlı başlayan Katalan ekibi, 2. dakikada Messi ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 20. dakikada Messi'nin pasıyla topla buluşan Dembele'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı bu skorla sona erdi. 63. dakikada yeniden sahneye çıkan Messi, fileleri havalandırarak maçın skorunu 3-0'a getirdi. Karşılaşma bu sonuçla sona ererken, Barcelona çeyrek finale yükseldi. Öte yandan Messi attığı iki golle Şampiyonlar Ligi'ndeki 100. golüne imza atmış oldu.

Cengiz'li Roma çeyrek finalde

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk engelini aşarak çeyrek finale yükseldi. Manchester United ise evinde Sevilla'ya 2-1 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı rövanş mücadeleleri ile devam etti. Genç yıldız Cengiz Ünder'in formasını giydiği İtalya temsilcisi Roma, Shakhtar Donetsk karşısında deplasmanda 2-1 kaybettiği maçın rövanşını 1-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Roma'nın golünü 52. dakikada Bosna Hersekli yıldız Edin Dzeko kaydetti. Cengiz Ünder mücadeleye ilk 11'de başlarken 65 dakika sahada kaldı. Cengiz, turun ilk maçında takımının deplasmandaki golüne imza atmıştı.