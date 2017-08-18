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Barcelona saldırısına 4 gözaltı

İspanya’da dün meydana gelen terör saldırılarıyla bağlantıları olduğu düşünülen 3 Faslı ve 1 İspanyol gözaltına alındı.

Barcelona saldırısına 4 gözaltı

18 Ağustos 2017 17:04

İspanya polisi, Barcelona kentinde gerçekleştirilen ve Cambrils’de engellenen terör saldırıları ile bağlantıları olduğu düşünülen 3 Faslı ve 1 İspanyol’un gözaltına alındığını bildirdi. Polis, 14 kişinin öldüğü yaklaşık 130 kişinin yaralandığı saldırılarda gözaltına alınan şüphelilerin terör geçmişinin olmadığına dikkat çekti. Barcelona saldırısında minibüsü kullanan saldırganın kimliğinin hala belirlenemediği de bildirildi.

Barcelona şehrinde bir minibüsün kalabalığın arasına dalmasının ardından Cambrils şehrinde de ikinci bir saldırı engellenmişti. Cambrils’de yaralananlardan birinin hayatını kaybetmesinin üzerine ölü sayısı 14’e yükselmişti. 

Etiketler: Barcelona saldırısı


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