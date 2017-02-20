UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maçında Paris Saint-Germain’e 4-0 mağlup olan Barcelona, bu ağır yenilginin ardından ligde yara sardı. La Liga’da kalma mücadelesi veren Leganes’i takımın Arjantinli yıldızı Lionel Messi’nin son dakikada penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup eden Barça, kulüp tarihi boyunca bir La Liga maçına ilk defa sadece 1 İspanyol futbolcuyla başladı.

10 yabancı oyuncuyla çıktıklar

Leganes karşısına; Ter Stegen, Samuel Umtiti, Jeremy Mathieu, Ivan Rakitic, Rafinha, Sergi Roberto, Andre Gomes, Luis Suarez, Lionel Messi ve Neymar 11'iyle çıkan Barça'da sahadaki tek İspanyol futbolcunun Sergi Roberto olması dikkatlerden kaçmadı. Katalan ekibi, Leganes mücadelesine 10 yabancı oyuncuyla çıktı.