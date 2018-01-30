Barcelona’da Puigdemont’a destek tam

Katalonya Parlamentosu Başkanı Roger Torrent, özerk yönetim başkanını belirleyecek oylamanın ertelendiğini duyurması üzerine binlerce kişi Katalan Parlamentosu’nun önünde bir araya gelerek eski lider Charles Puigdemont için destek gösterisi düzenlendi. Puigdemont maskeleri takan göstericiler şarkılar söyleyerek, "Puigdemont bizim başkanımızdır" şeklinde slogan attı.

Ayrıca İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ise yaptığı açıklamada, Mayıs ayında hakkında tutuklama emri çıkan ve Brüksel’de sürgünde olan Puigdemont’un aday olamayacağını bir kez daha tekrarladı.

Öte yandan Katalonya Özerk Yönetimi’nde 1 Ekim’de yapılan tartışmalı bağımsızlık referandumunun ardından yerel parlamento 27 Ekim’de tek taraflı bağımsızlık ilanı kararı almıştı. Bağımsızlık ilanı sonrası "devlete karşı isyan ve başkaldırma", "ayaklanma" ve "kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanan Puigdemont, dört eski bakan Belçika’ya kaçmıştı.

“Ayaklanma, kışkırtma ve kamu fonlarının kötüye kullanımıyla suçlanan Puigdemont, İspanya’ya geri dönerse tutuklanacak.

Pablo Jimenez