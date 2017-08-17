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Barcelona'da terör saldırısı: 12 ölü

İspanya'nın Barcelona kentinde bir minibüsün kalabalığın arasına dalması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İspanyol basını terör saldırısıyla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Barcelonada terör saldırısı: 12 ölü

17 Ağustos 2017 18:21
Barselona'da araç kalabalığın arasına daldı - Tıkla İzle

İspanya’nın Barselona kentindeki La Ramblas’ta bir minibüs kalabalığın arasına daldı. İspanyol basını olayda 12 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Çok sayıda vatandaşın da yaralandığı kaydedildi. Polis, vatandaşlara bölgeden uzak durması yönünde çağrı yaptı.

Öte yandan yerel basın, olay yerinden yaya olarak kaçan silahlı kişilerin bir Türk restoranına saldırdığını açıkladı. 

Katalonya İçişleri Bakanlığı: "Barcelona’da ölü sayısı 12’e yükseldi"

İspanya’nın Katolanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Barcelona’da minibüsün kalabalığın arasına dalması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği ve 80 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırıda kullanılan minibüsü kiralayan kişinin Fas asıllı İspanyol vatandaşı Driss Oukabir olduğu öğrenildi.

İspanya polisi: 1 ölü, 32 yaralı

Katalonya polisi tarafından yapılan açıklamada ise, Barcelona'nın ünlü caddesi La Rambla'da beyaz bir minibüsün kalabalığın arasına dalması sonucu en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10’unun durumu ciddi olmak üzere 32 kişinin yaralandığı bildirdi. Polis saldırının terör olayı olduğunu ifade ederken ölü sayısının yükselebileceğini açıkladı. Görgü tanıkları minibüsün kalabalığı hedef aldığını belirtti.

Etiketler: barselona, terör saldırısı


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