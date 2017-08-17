Barcelona'daki terör saldırısıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

İspanyol basınında, Barcelona kentinin ünlü caddesi La Rambla'da gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin 1 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Polis, saldırıyla bağlantılı olduğu şüphelenilen bir minibüs bulunduğunu açıkladı.

Ülkedeki partilerin başkanları ile durum görüşmesi yapan İspanya Başbakanı Mariano Rajoy Brey, Twitter hesabından vatandaşlara seslenerek önceliğin yaralılara ve güvenlik güçlerine yardım etmek olduğunu söyledi. Meclis Başkanı Carme Forcadell de sakin olmaya ve güvenlik güçlerinin uyarılarına uymaya davet etti.

Öte yandan Facebook Barcelona için "Güvendeyim" uygulamasını başlattı.

Özlem Kaplan

