Barcelona, sosyal medya hesabından Arda Turan ve takım arkadaşlarının yer aldığı bir 29 Ekim videosu yayınladı. Kulüp yayınladığı mesajda, "FC Barcelona olarak Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarız" ifadelerine yer verdi.