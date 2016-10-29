Barcelona, sosyal medya hesabından Arda Turan ve takım arkadaşlarının yer aldığı bir 29 Ekim videosu yayınladı. Kulüp yayınladığı mesajda, "FC Barcelona olarak Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarız" ifadelerine yer verdi.
Barcelona, sosyal medya hesabından Arda Turan ve takım arkadaşlarının yer aldığı bir 29 Ekim videosu yayınladı. Kulüp yayınladığı mesajda, "FC Barcelona olarak Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarız" ifadelerine yer verdi.
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