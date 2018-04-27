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Barcelona'dan Beşiktaş paylaşımı

Barcelona resmi twitter hesabından Beşiktaş ile ilgili bir paylaşım yapıldı.

Barcelonadan Beşiktaş paylaşımı

27 Nisan 2018 08:53

La Liga'da adım adım şampiyonluğa yürüyen Barcelona'dan Beşiktaş paylaşımı geldi.

Katalan devinin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, Siyah - Beyazlılar'ın namağlup şampiyonluğuna atıfta bulunarak "Barça'nın La Liga'da başarabileceği kaç hedefi kaldı? Biri Türkiye'de Beşiktaş'ın yaptığı gibi namağlup şampiyonluk" ifadeleri kullanıldı.

Bu paylaşım, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

La Liga'da adım adım şampiyonluğa yürüyen Barcelona'dan Beşiktaş paylaşımı geldi.Katalan devinin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, Siyah - Beyazlılar'ın namağlup şampiyonluğuna atıfta bulunarak "Barça'nın La Liga'da başarabileceği kaç hedefi kaldı? Biri Türkiye'de Beşiktaş'ın yaptığı gibi namağlup şampiyonluk" ifadeleri kullanıldı.Bu paylaşım, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

 

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