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Barcelona'dan flaş transfer hamlesi

Gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Barcelona'nın Atletico Madrid forması giyen 26 yaşındaki Antoine Griezmann transferi için harekete geçtiği iddia edildi.

Barcelonadan flaş transfer hamlesi

01 Mart 2018 09:07

İspanya'dan AS gazetesinin haberine göre Barcelona, bu yaz transfer sezonunda Atletico Madrid forması giyen ve Manchester United'ında transfer hedefi olduğu iddia edilen 26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Antoine Griezmann'ı Nou Camp'a getirmeyi hedefliyor.

Antoine Griezmann Kimdir ?

1991 doğumlu futbolcu La Liga takımlarından Atlético Madrid'de forma giyen Fransız millî futbolcudur. Sol kanat bölgesinde oynamaktadır. Griezmann daha önce Fransa'nın U-19, U-20 ve U-21 takımlarında forma giydi. 2010 yılında, 2010 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası'nı kazanan takımda da forma giydi. 

 

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