İspanya 1. Futbol Ligi’nde (La Liga) Real Madrid, deplasmanda Espanyol ile karşılaştı. Mücadele eflatun-beyazlıların 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Cristiano Ronaldo ve Gareth Bale gibi yıldızlarından yoksun çıktığı maçta Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri, müsabakanın 45. dakikasında James Rodriguez ile 71. dakikada Karim Benzama kaydetti.

Bu sonuçla ligde üst üste 16. galibiyete ulaşan Zinedine Zidane’ın öğrencileri, ezeli rakipleri Barcelona’nın Pep Guardiola ile 2010-2011 sezonunda elde ettiği 16 maçlık galibiyet serisini de egale etti. Real Madrid, ligde 1 maç daha kazandığı takdirde yeni rekorun sahibi olacak.

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi’nde Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon’u ağırlayan Madrid ekibi, 1-0 geriye düştüğü maçın son 5 dakikasında bulduğu gollerle rakibini yenmeyi başarmıştı.