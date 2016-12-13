

Olay, Altıntaş Mahallesi’nde bulunan bir alkollü işyerinde saat: 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, barda müşteri olan N. E. ile husumetlisi olan S. Ç. bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bar sahibi polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları sakinleştirmeye çalışırken,N.E., yanında taşıdığı bıçakla S.Ç.ve kavgaya müdahale eden polis memuru M.G.’yi hafif yaralarken kendisi de yaralandı. Gözaltına alınan her iki kişi Nazilli Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinin ardından taburcu edilerek Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Yaralı polis memuru S.G.’nin tedavisi ayakta yapıldı. İş yeri hasar gören bar sahibinin ve polis ekibinin her iki şüpheliden de şikayetçi olduğu öğrenildi.