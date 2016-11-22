Karşıyaka ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi gecesi Cemal Gürsel Caddesi üzerinde bulunan bir barda iki grup arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan silahlı kavgada iş yeri sahibi Günay Kılıç, Sinem Alptuğ (37) ve Yunus Timleri’nde görevli polis memuru Mustafa İnal (33) ağır yaralanırken, Halil Kaya ise olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnal ve Alptuğ Ege Üniversitesi Hastanesine, iş yeri sahibi Kılıç ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Kılıç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda ağır yaralanan polis memuru İnal, Pazar günü kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybederken, Alptuğ’un da bugün gece saatlerinde hayatını kaybettiği belirtildi.