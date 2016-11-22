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Barda çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 4’e yükseldi

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bulunan bir barda çıkan silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e çıktı. Polis memuru Mustafa İnal’dan sonra ağır yararlanan Sinem Alptuğ da hayatını kaybetti.

Barda çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 4e yükseldi

22 Kasım 2016 08:35

Karşıyaka ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi gecesi Cemal Gürsel Caddesi üzerinde bulunan bir barda iki grup arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan silahlı kavgada iş yeri sahibi Günay Kılıç, Sinem Alptuğ (37) ve Yunus Timleri’nde görevli polis memuru Mustafa İnal (33) ağır yaralanırken, Halil Kaya ise olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnal ve Alptuğ Ege Üniversitesi Hastanesine, iş yeri sahibi Kılıç ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Kılıç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda ağır yaralanan polis memuru İnal, Pazar günü kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybederken, Alptuğ’un da bugün gece saatlerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Etiketler: barda bıçaklı kavga, Mustafa İnal


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