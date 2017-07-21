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Barda kadınların kıskançlık kavgasında 1 kadın öldü

Adana'da eğlenmeye giden bir kadının, barda çalışan kadının sevgilisine baktığını ileri sürmesiyle çıkan kavgada 1 kadın öldü, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Barda kadınların kıskançlık kavgasında 1 kadın öldü

21 Temmuz 2017 14:09
Barda kadınların kıskançlık kavgasında 1 kadın öldü - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, olay, gece saat 02.00’de Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Mücahitler Caddesi’ndeki barda meydana geldi. İddiaya göre, Muhammer Çil (43), eşi Elif Çil (32), Ahmet Çil (26), İrfan Çil (18) ve Sevda Dalbun (23) bara eğlenmeye gitti. Barda çalışan Havva Bilgen İnceler (40), Sevda Dalbun’un sevgilisi olan Ahmet Çil’e bakmaya başladı. Bir süre sonra kadının bakışlarından rahatsız olan Sevda Dalbun, Havva Bilgen İnceler’e “Sevgilime neden bakıyorsun?” dedi. Bunun üzerine bar çalışanı kadın da karşılık verince kavga çıktı. İki kadın arasındaki kavgaya eğlenmeye gelenler ile bar çalışanları da karıştı. Kavga, araya giren şahıslar tarafından önlendi. Çil ailesi bar sahibi Mustafa Kanmaz (46) tarafından mekandan dışarı çıkarıldı. Tartışma dışarıda devam edince Muhammet Çil, Ahmet Çil ve İrfan Çil bıçak ve sopalarla bar çalışanı Mehmet Özpolat (35), Hakan Güngör (20), Ahmet Barut (20), Mahmut Leblebici (28), Tufan Güler (24) ve Taşkın Yakar’a (42) saldırdı. Başına aldığı sopa darbesiyle yaralanan Ahmet Barut, bardaki pompalı tüfekle kalabalığın üzerine ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Elif Çil’in göğsüne, Ahmet Çil ile Muhammer Çil’in ise bacaklarına isabet etti. Ağır yaralanan Elif Çil, ambulans ile Adana Devlet Hastanesine, diğer 6 yaralı ise çeşitli hastanelere kaldırıldı. Elif Çil, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan katil zanlısı Ahmet Barut’un da aralarında bulunduğu 10 kişi, gözaltına alındı.
Zanlıların sorgusu devam ediyor. 

Fatih Keçe

Etiketler: adana, bar, kıskançlık kavgası


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