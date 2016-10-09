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Barda 'omuz atma' cinayeti

Gaziantep'te alkol alan iki şahıs arasında omuz atma meselesi yüzünden çıkan kavgada, 25 yaşındaki Mehmet A. tabancayla vurularak öldürüldü.

Barda omuz atma cinayeti

09 Ekim 2016 15:07

Olay, önceki gün gece saatlerinde Şahveli Mahallesi, İnönü Caddesi'nde bulunan bir barda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Özgür Y. (36) ile kız arkadaşı Ö.B. barda otururken, karşı masada oturan Mehmet A.’nın bakışlarından rahatsız oldular. İddiaya göre Özgür Y., kız arkadaşını alarak bardan çıkmak istedi. Bu sırada Mehmet A. ile kendisine omuz attığı iddia edilen Özgür Y. arasında kavga çıktı. İddiaya göre, kısa sürede kavganın büyümesi ile Özgür Y. tabancasını çıkararak ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunun göğsüne isabet ettiği Mehmet A. (25), ağır yaralandı.

Olay sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Dr Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan olayda hayatını kaybeden Mehmet A.’nın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, Özgür Y. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Orhan Erkılıç


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