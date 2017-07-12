Diğer
Kategoriler

Barda silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralandı

Adana’da, barda çıkan kavgada bir kişi tabanca ile vurularak ağır yaralandı.

Barda silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralandı

12 Temmuz 2017 07:34
Barda silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralandı - Tıkla İzle

Olay, Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarında bulunan bir barda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, barda iki grup arasında henüz nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı kavga çıktı. Kavganın alevlenmesiyle kimliği belirlenemeyen kişi tabanca ile ateş açtı. O sırada kavgada bulunan 41 yaşındaki Osman Ş. vuruldu. Osman Ş. can havliyle kendini barın dışarına attı ve kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Osman Ş. Adana Dr. Aşkım Tüfekçi Çukurova Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Osman Ş.’in ismi belirtilmeyen bar sahibi tarafından vurulduğu öne sürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili çalışmaya devam ediyor. 

Süleyman Cenk İdaye
 

Etiketler: adana, bar, silahlı kavga


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!