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Bardaki cinayet kamerada

İzmir'in Konak ilçesinde bir barda aralarında husumet bulunan şahsı kurşun yağmuruna tutarak öldüren şahıs İstanbul’da yakalanırken, bardaki cinayet anının ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bardaki cinayet kamerada

21 Eylül 2016 21:56
Bardaki cinayet kamerada - Tıkla İzle

Olay 15 Ağustos’ta, Alsancak semti Atatürk Caddesi'ndeki bir barda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işleri kötü giden ve piyasaya yüklü miktarda borcu olduğu öğrenilen Ş.A. (44), kız arkadaşıyla bara eğlenmeye gitti. Ş.A. burada kendisi gibi tekstilci ve alacaklısı olan Hüseyin A. (32) ile karşılaştı. Hüseyin A., Ş.A.'dan borucunu isterken iddiaya göre Ş.A'nın yanındaki kız arkadaşına yönelik, "Bu gece iki kadınla birlikte olmak istiyorum" dedi. Sözler üzerine sesini çıkarmayan Ş.A. bardan çıkarken evine gidip tabancasını aldı ve geri bara geldi. Bara giren Ş.A., Hüseyin A.'yı kurşun yağmuruna tutarak öldürürken yanındaki kız arkadaşını yaraladı. Barda büyük panik yaşanırken olaylar güvenlik kamerasına yansıdı.

Şehir şehir kaçmış

Olaydan sonra kaçan Ş.A.'yı bulmak için çalışma başlatan polis, Ş.A.'nın ilk olarak Antalya, ardından Ankara ve son olarak da İstanbul'a gittiği belirlendi. Polis ekipleri, Ş.A.'nın, uzun süredir görüşmediği arkadaşıyla bağlantı kurduğu belirlendi. Ş.A.'ya ulaşmak için arkadaşı takibe alındı. Takip edilen kişinin İstanbul Fatih'te ev kiraladığı ve yanında çalışan bir elemanın da aralarında kuryelik yaptığı belirlendi. İzmir polisi, geçtiğimiz pazartesi günü sabaha karşı operasyon düzenlediği dairede Ş.A.'yı yakaladı. Emniyetteki soruşturması tamamlanan Ş.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


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