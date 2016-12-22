Erzurum’da sıcaklıkların geceleri sıfırın altında 40 derecelere kadar düşmesiyle Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı barınaktaki hayvanlar Eskimo usulü evlerde soğuklardan korunuyor. Barınaktaki yaklaşık 450 köpek için oluşturulan özel evler, karlarla örtülerek hayvanların üşümesini engelliyor. Kedilerin ise, soğuklara karşı dirençlerinin daha az olmasından dolayı ev şeklinde yapılan odalarda kalorifer sistemi ile soğuklardan korunmaya çalışılıyor.

Eski usul Moğol sistemi ile köpekler soğuklardan korunuyor

Erzurum’da sıcaklıkların sıfırın altında 35-40 derece olduğunu ifade eden Veteriner Hekim Bilal Çoruh, “Barınaktaki hayvanları dondurucu soğuklardan koruyabilmek için eski usul Moğol sistemi yapıyoruz. Kulübelerin üzerlerini karla kaplayarak köpeklerin kulübelerde daha sıcak kalmalarını sağlıyoruz. Özellikle gece Erzurum’da soğukların daha şiddetli olmasından dolayı bu yöntem köpekler için epey ısıtıcı olabiliyor” dedi.

Yerden ısıtmalı kedi evleri

Kedilerin dondurucu soğuklara karşı daha dirençsiz olduğunu vurgulayan Çoruh, “ Soğuklara karşı kediler köpeklere göre daha dirençsizdir. Bundan dolayı kediler için yapılmış özel odalar bulunmaktadır. Kalorifer sisteminin olduğu oda ayrıca yerden de ısıtılabilmektedir. Kedi evlerinde kediler soğuktan bu şekilde korunuyor” diye konuştu.