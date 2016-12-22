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Barınaktaki hayvanlar ‘Eskimo’ usulü soğuktan korunuyor

Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan Sibirya soğuklarından dolayı hava sıcaklıklarının eksi 37 dereceye kadar düştüğü Erzurum’da barınaktaki hayvanlar Eskimo usulü sistemle dondurucu soğuklardan korunuyor.

Barınaktaki hayvanlar Eskimo usulü soğuktan korunuyor

22 Aralık 2016 07:48
Barınaktaki hayvanlar ‘Eskimo’ usulü soğuktan korunuyor - Tıkla İzle

Erzurum’da sıcaklıkların geceleri sıfırın altında 40 derecelere kadar düşmesiyle Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı barınaktaki hayvanlar Eskimo usulü evlerde soğuklardan korunuyor. Barınaktaki yaklaşık 450 köpek için oluşturulan özel evler, karlarla örtülerek hayvanların üşümesini engelliyor. Kedilerin ise, soğuklara karşı dirençlerinin daha az olmasından dolayı ev şeklinde yapılan odalarda kalorifer sistemi ile soğuklardan korunmaya çalışılıyor.

Eski usul Moğol sistemi ile köpekler soğuklardan korunuyor
Erzurum’da sıcaklıkların sıfırın altında 35-40 derece olduğunu ifade eden Veteriner Hekim Bilal Çoruh, “Barınaktaki hayvanları dondurucu soğuklardan koruyabilmek için eski usul Moğol sistemi yapıyoruz. Kulübelerin üzerlerini karla kaplayarak köpeklerin kulübelerde daha sıcak kalmalarını sağlıyoruz. Özellikle gece Erzurum’da soğukların daha şiddetli olmasından dolayı bu yöntem köpekler için epey ısıtıcı olabiliyor” dedi.

Yerden ısıtmalı kedi evleri
Kedilerin dondurucu soğuklara karşı daha dirençsiz olduğunu vurgulayan Çoruh, “ Soğuklara karşı kediler köpeklere göre daha dirençsizdir. Bundan dolayı kediler için yapılmış özel odalar bulunmaktadır. Kalorifer sisteminin olduğu oda ayrıca yerden de ısıtılabilmektedir. Kedi evlerinde kediler soğuktan bu şekilde korunuyor” diye konuştu.


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