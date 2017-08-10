Diğer
Kategoriler

Barış Akarsu’nun evini soyan hırsız yakalandı

Bartın’da müze haline getirilen şarkıcı Barış Akarsu’nun evinde yaşanan hırsızlık olayının şüphelilerinden biri, Ankara’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Barış Akarsunun evini soyan hırsız yakalandı

10 Ağustos 2017 18:03
Barış Akarsu’nun evini soyan hırsız yakalandı - Tıkla İzle

10 yıl önce Bodrum’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu’nun Bartın’ın Amasra ilçesinde müze haline getirilen evine giren hırsızlar, ünlü şarkıcıya ait takı ve ziynet eşyalarının da aralarında bulunduğu bazı eşyaları çalmıştı. Olayın ardından Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince şahısların yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Çevredeki iş yerlerinin ve evin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli iki kişinin eşkalini tespit etti. Zanlılardan Ankara’da olduğu belirlenen A.E., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Bartın’a getirilen şahsın sorgusunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini kabul ettiği, ancak çalınan eşyaların firari durumda olan diğer kişide olduğunu söylediği öğrenildi. Zanlının emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Amasra Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor. 

Halil Tekin
 

Etiketler: barış akarsu, hırsızlık


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!