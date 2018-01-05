Diğer
Kategoriler

Barış Baştaş Alanyaspor’da

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, devre arasının ilk transferini stoper Barış Başdaş ile yaptı. Başdaş, kendisini 2,5 yıllığına Alanyaspor’un renklerine bağlayacak imzayı attı.

Barış Baştaş Alanyasporda

05 Ocak 2018 20:21

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Barış Baştaş katıldı. Kardemir Karabükspor ile yollarını ayıran 27 yaşındaki stoper Barış Baştaş, Aytemiz Alanyaspor ile 2,5 yıllık imzayı attı.

“Bizi tercih ettiği için teşekkür ediyoruz”

İmza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, devre arasında ilk transferi yaptıklarını aktardı. Stoper mevkii için Barış Baştaş ile anlaştıklarını belirten Çavuşoğlu, “İnşallah takımıza katkı sağlayacaktır. Onun da talipleri elbette vardı. Bizi tercih ettiği için teşekkür ediyoruz. Hedefleri ve amaçları yüksek barışın takıma katkı sağlamasını da bekliyoruz" dedi.

“Benim hedeflerim var”

Aytemiz Alanyaspor'un lig arasındaki ilk transferi olan, Barış Baştaş ise değerli bir takıma geldiğini belirtti. Baştaş, “Başkanımın transfer öncesinde bana gösterdiği saygıyı bende sahada göstermek istiyorum. Alanyaspor bu değeri hak ediyor. Takıma katkı sağlayarak da Alanya'yı iyi yerlere taşıyacağız. Benim hedeflerim var ve bu hedefler doğrultusunda da çalışacağım" diye konuştu. 

Erdal Anak
 

Etiketler: barış baştaş

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç