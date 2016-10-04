Bisikletçi Oğuz Öztürk, 71’inci ili olan Bilecik’te barış, demokrasi, kardeşlik mesajı verdi. 27 Mart günü çıktığı bisiklet turunda son olarak geldiği Bilecik'te yakın ilgi gördüğünü belirten Öztürk, "Bilecik’te gerek belediyemiz gerekse Hakan arkadaşımız beni çok iyi bir şekilde ağırladı. Bisiklet konusuna bu kadar duyarlı oldukları ve destek verdikleri için teşekkür ederim. Bisiklet bir ulaşım aracıdır. Zaten Türkiye turuna çıkmamın amaçlarından bir tanesi budur. Bunun bir ulaşım aracı olduğunu gösterebilmektir. Ben barış için çıktım yola. Hem kendimiz, hem ailemiz, hem de çevremiz özellikle ülkemin ve dünya barışı için olmazsa olmazımız olan bir kavram. En yakın zamanda da ülkemize bu barışın gelmesini istiyoruz. Güneydoğu'da, insanların artık barışın bir an önce gelmesi gerektiğini, buranın artık terörle anılmamasını söylediklerini gördüm. Umarım doğuyla batı bir an önce bir kaynaşma içerisinde girer" dedi.

"Darbeden sonra yoluma hem barış hem de demokrasi olarak devam etme kararı aldım"

15 Temmuz günü Ardahan’dan Artvin’e geçtikten sonra bir darbe gördüğünü belirten Öztürk, "Bu darbeden sonra yoluma hem barış hem de demokrasi olarak devam etme kararı aldım. Çünkü güçlü bir demokrasimiz olursa kalıcı bir barıştan bahsetmek daha doğru olacaktır. Yolumda gerçekten çok güzel insanlarla karşılaştım. Zaten Türkiye turumun teması insan, insanları tanımak, yaşadığımız ülkeyi görmek. Bunlarla da ilgili bütün izlenimleri turum bittikten sonra bir kitapla insanlara ulaştırıyor olmak. Bilecik 71’inci ilim. Yaklaşık 7 ay oldu. Bundan sonra Marmara’nın kalan diğer illerini gezerek, İstanbul’da turuma son vereceğim. İstanbul benim 81’inci ilim olacak. Umarım kazasız, belasız bitiririm. 81 ili tamamlayıp memleketim olan Antalya’ya döneceğim" dedi.

"Gittiğim illerde ceviz tohumları dikiyorum"

Oğuz Öztürk, seyahat sırasında bisikletinin arkasında bir römork takılı olduğunu söyledi. Römorkunda kamp malzemeleri olduğunu anlatan Öztürk sözlerine şöyle devam etti: "Ben römorkumla seyahat ediyorum. Römorkumda kamp malzemelerim var. Genelde çadır ortamında kalıyorum. Daha çok yemeklerimi kendim yapmaya çalışıyorum. Bunun dışında da gittiğim yerlerde ceviz tohumları dikip, bunları GPRS koordinatıyla haritaya ekleyip, bunların yerini belli ediyorum. Daha sonra geldiğim zaman bunları umarım yetişmiş bir halde görmüş olurum. Belediye bahçesine bir dikim yapacağız, umarım burada da tutar. Bir dahaki geldiğimde onun bir filiz, bir ağaç olduğunu görürüm."

"Bisikletin iyi bir ulaşım aracı olduğu gibi sağlıklı yaşam için öncü bir ulaşım aracıdır"

Bisikletçi Oğuz Öztürk’ü Bilecik Belediye bahçesinde karşılayan Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmail Cihan, "Ecdat diyarı, taşı mermer, yaprağı seramik, kuruluş, kurtuluş ve dirilişin şehri Bilecik’e hoş geldiniz" diyerek sözlerine başladı. Cihan, "Barış ve Demokrasi temalı bireysel olarak Oğuz beyin yapmış olduğu güzel ve örnek çalışmayı bizlerde Bilecik Belediye Başkanlığı olarak destekliyoruz. Sağlıklı yaşam ve çevre faktörü ön planda olduğu zaman bizler de Bilecik’te Belediye Başkanlığı olarak Bisikletçiler Derneği ile birlikte güzel projelere imza attık. Bunlardan Sağlık Bakanlığımız ciddi destekler verdi. Bisikletin iyi bir ulaşım aracı olduğu gibi sağlıklı yaşam için öncü bir ulaşım aracı olduğunu bir kez daha Bilecik’te sizlerin aracılığınla tüm Türkiye’ye duyurmuş olduk. Bizler Bilecik Belediye Başkanımız sayın Selim Yağcı adına böylesine güzel bir projeye imza atan Bilecik’imizi ziyaret eden Oğuz beye çok teşekkür ediyoruz. Bunlar sonraki yolculuklarında kendisine kazasız, belasız güzel günler diliyoruz. Ayrıca değinmiş olduğu bir özellik daha var. Her gittiği ilde bir ceviz dikiyor Oğuz. Diktiğin cevize çok iyi bakacağız. Sonraki günlerde Bilecik’i ziyaret ettiğin günlerde bunu göreceksin" dedi.

Son olarak Bisikletliler Derneği Bilecik İl Temsilcisi olan Hakan Yavuz ise, Bilecik’te yeni bir misafiri ağırlamanın mutluluğu yaşadıklarını belirterek, "Bilecik Belediyesinin yardımlarıyla misafirimizi Bilecik’te ağırlayacağız. Dün gece kendisi ilimize geldi. 71’inci ili Bilecik’te misafirimizi kenttin tarihi yerlerini gezdireceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmail Cihan, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı adına Oğuz Öztürk’e hediye takdim ederken, Bilecik Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Serkan Bircan ise Türk Bayrağı hediye etti.

Oğuz Öztürk, Bilecik Belediye bahçesine kazdığı çukura bir ceviz tohumu ekerek, cep telefonundan GPRS ile diktiği yeri haritaya ekledi.

Cem Kaan Toka