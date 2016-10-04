Her yıl birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapan İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi, sezonu “Barış İçin Müzik” sloganıyla yola çıkan Barış İçin Müzik Orkestrası El Sistema ile açıyor. 18 Ekim Salı akşamı saat 19.00’da İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde dinleyicisiyle buluşacak olan Barış İçin Müzik Orkestrası El Sistema, konuklarına unutulmaz bir müzik ziyafeti sunmaya hazırlanıyor.

2011 yılında Mimar Mehmet Selim Baki ve Eşi Dr. Yeliz Baki’nin kurduğu “Barış İçin Müzik Vakfı” çatısı altında ilk adımları atılan ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara ulaşıp karşılıksız müzik eğitimi olanağı sunmak amacıyla yola çıkan Barış İçin Müzik Orkestrası El Sistema, sunduğu alternatif eğitim programıyla barışın sesini müzikle duyurmak istiyor. Venezuela’da gençleri müzikle kucaklayan, yoksulluğun ve suçun dünyasından uzaklaştırarak onları üreten bireyler haline getiren El Sistema’da yetişmiş, dünyaca ünlü şef Gustavo Dudamel’in de asistanı Félix Briceno’nun şefliğini yapacağı konserde, “Barış İçin Müzik Orkestrası El Sistema” üyesi yaklaşık 60 çocuk, dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatacak.

