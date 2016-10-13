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Barış maçına Maradona - Veron kavgası damga vurdu

Papa Francesco'nun isteğiyle düzenlenen ve dün akşam Roma'da Maradona, Ronaldinho ve Totti gibi yıldızların katılımıyla düzenlenen Barış Maçı'nda Arjantinli efsanevi oyuncu Diego Armando Maradona ile vatandaşı Juan Sebastian Veron arasında gerginlik çıktı.


13 Ekim 2016 11:37

Ronaldinho'nun takımının Maradona'nın takımını 4-3 yenmesi ile sonuçlanan karşılaşmaya ilk yarı sonlarına doğru iki Arjantinli'nin tartışması damga vurdu. Saha kenarındakilerin Maradona'nın Veron'a küfür ettiğini duyduğu öğrenilirken, kavganın çıkış sebebi bilinmiyor. İki efsane oyuncu da maç sonunda bu konuda açıklama yapmaktan kaçındı. Maradona, geçtiğimiz temmuz ayında Juan Sebastian Veron'a Arjantin Futbol Federasyonu'ndaki görevi hakkında, "Hain, onu görmek istemiyorum" sözleriyle saldırmıştı.

Karşılaşmada Cafu, Mondragon, Aldair, Crespo, Burdisso, Di Natale, Davids, Bojan ve Abidal gibi yıldızların yanı sıra Maradona'nın daha sonradan DNA testi sonucu babalığını kabul ettiği Maradona Jr da forma giyerken, maçın geliri ağustos ayında İtalya'da yaşanan depremin mağdurlarına bağışlandı. 

Burak Ortahamamcılar

Etiketler: maradona, Veron


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