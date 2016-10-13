Ronaldinho'nun takımının Maradona'nın takımını 4-3 yenmesi ile sonuçlanan karşılaşmaya ilk yarı sonlarına doğru iki Arjantinli'nin tartışması damga vurdu. Saha kenarındakilerin Maradona'nın Veron'a küfür ettiğini duyduğu öğrenilirken, kavganın çıkış sebebi bilinmiyor. İki efsane oyuncu da maç sonunda bu konuda açıklama yapmaktan kaçındı. Maradona, geçtiğimiz temmuz ayında Juan Sebastian Veron'a Arjantin Futbol Federasyonu'ndaki görevi hakkında, "Hain, onu görmek istemiyorum" sözleriyle saldırmıştı.

Karşılaşmada Cafu, Mondragon, Aldair, Crespo, Burdisso, Di Natale, Davids, Bojan ve Abidal gibi yıldızların yanı sıra Maradona'nın daha sonradan DNA testi sonucu babalığını kabul ettiği Maradona Jr da forma giyerken, maçın geliri ağustos ayında İtalya'da yaşanan depremin mağdurlarına bağışlandı.

Burak Ortahamamcılar