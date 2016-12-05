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Barış Özbek, Almanya'da sahayı karıştırdı

Almanya 3. Lig ekiplerinden MSV Duisburg'da forma giyen Barış Özbek, Lotte ile deplasmanda oynanan maçta kırmızı kart görünce çıldırdı.


05 Aralık 2016 11:52

Bir dönem Galatasaray ve Trabzonspor formaları da giyen Barış Özbek, Lotte ile deplasmanda oynanan maçta sahayı birbirine kattı. Mücadelenin 26. dakikasında verilen faul kararına sinirlenen Barış Özbek, rakibini iterek yere düşürünce kırmızı kart gördü. Kırmızı kartla adeta çılgına dönen 30 yaşındaki futbolcu üzerine gelen rakip oyunculara tekme, yumruk ve kafa darbeleri ile cevap verdi. Aynı anda iki rakibini sağ ve sol koluyla yumruklayan Barış'ı antrenör Ilia Gruev beline sarılarak sahadan çıkarabildi.
Hakemin Barış Özbek için ek bir rapor yazacağı belirtilirken, oyuncunun uzun süreli bir ceza alması bekleniyor. Öte yandan olaylı mücadeleden MSV Duisburg 2-0 galip ayrıldı.
 

Etiketler: Barış Özbek, MSV Duisburg


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