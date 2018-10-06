Barış yüzsüzüne geçit yok

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İmar Barışı'nda son günleri fırsat bilip, 31 Aralık 2017'den sonra yaptıkları kaçak yapıları, daha önce yapmış gibi göstererek kayıt belgesi almaya çalışan vatandaşlara göz açtırmıyor. Hükûmetin, kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için vatandaşlarla son kez barıştığı İmar Barışı'nda sona gelinirken, 5 aylık süreçte bugüne kadar 5 milyon konut için Yapı Kayıt Belgesi verildi. Elde edilen gelir ise 3 milyar TL'ye yaklaştı. İmar Barışı'nda vatandaşlar 31 Ekim 2018'e kadar Yapı Kayıt Belgesi alabilecek, ödemeler ise 31 Aralık 2018'e kadar yapabilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, mahallelerde denetim yapmak üzere kurmuş olduğu denetim ekibi, inşaatları gezerek kaçak yapılaşma kontrolü yapıyor. Kaçak olduğu tespit edilen binalara Bakanlık ve Valilik tarafından gerekli işlemler yapılıyor. Denetimlere belediyelerden de destek geliyor. Belediyeler, mahallelerde tam denetim sağlamak amacıyla, kaçak yapılaşmaların tespiti için drone'lar kullanıyor. İhbar edilmeyen ve göz önünde bulunmayan kaçak yapıların fark edilmesi için kullanılan drone'lar kolaylıkla bütün mahallenin denetimini sağlıyor.

YAYLALAR ÇOK ÖNEMLİ

İmar Barışı kapsamında durumu en çok tartışılan konuların başında yaylalar geliyordu. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kaçak yapılara af getirileceğini fırsat bilerek bazı vatandaşlar derme çatma betonarme kaçak yapılar inşa etmeye başladı. Yaylalardaki kaçak yapıların kamuoyunda sıkça tartışılmasından sonra Bakanlık devreye girerek, tespit edilen yapıları yıkma kararı aldı. Bazı yaylalarda bölge halkı tarafından tanınmayan kişilerce yapılan yapıların yıkımına vatandaşlar da katıldı. Denetimler sonucunda bugüne kadar Ordu'da 47 Trabzon'da ise 50'ye yakın kaçak yapı yıkıldı.

YALAN BEYANA AF YOK

Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmesi aşamasında veya sonrasında yalan ve yanlış beyanda bulunanlar hakkında “Resmî belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” suçundan yargılanma süreci başlatılacak. Kanuna göre, yalan beyana 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası veriliyor. Öte yandan, yalan beyanda bulunanların yatırdığı yapı kayıt bedeli, bütçeye kaydedilmesinden dolayı geri ödenmiyor.

Türkiye Gazetesi