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Barisic: 'Şans bizden yanaydı'

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic çıktığı ilk maçından galibiyetle çıktığı için mutlu olduğunu belirterek, "Şans bizden yanaydı" dedi.

Barisic: Şans bizden yanaydı

26 Şubat 2017 16:04

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulanan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Barisic mücadelede şansın kendilerinden yana olduğunu belirterek, “Maça iyi başladık ve iyi oynadık. Oyuncularımı kutluyorum. Oyunun kontrolünü elimizde bulundurduk. 65-75 dakika aralarında oyunun hakimini elimizden kaçırdık. Rakibe çok boş alan verdik. Gol fırsatlarından şansımızın da yardımı ile yaralanamadılar. 75. dakikadan sonra bizim de çok gol pozisyonumuz oldu ve bundan biz de yararlanamadık. İkinci golü bulsaydık maçı daha erken bitirebilirdik ama şans bizden yanaydı ve buradan gelip gelen taraf biz olduk” açıklamasında bulundu.

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'Karmaşık dakikalar yaşadık'

Çok gol fırsatı bulduklarını ve bundan yaralanamadıklarını da kaydeden Avusturyalı teknik adam, “Final paslarını atmakta biraz bugün karmaşık dakikalar yaşadık. Daha yeniyiz takımla. Önümüzde çalışmamız gereken çok şey var. Bunlar düzelecek” diye konuştu. 

Çetin Uzunkara - Yasin Erdem

Etiketler: Karabükspor, Zoran Barisic


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