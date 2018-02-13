Barışma teklifini reddeden eski eşini vurdu

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre yıllar önce evlenen Mahmut Demirci ile Zühal Kırlangıç (47) anlaşamayarak boşandı. Ancak Demirci bir türlü eşinin peşini bırakmadı. Demirci sürekli Kırlangıç'ı arayarak onu çok sevdiğini birleşmek istediğini söyledi. Ancak buna rağmen Kırlangıç her defasında eski eşini reddetti. Bugün de Kırlangıç'ı takip ederek Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı’nda yakalayan Demirci onun yanına gelerek barışmak istediğini kendisini çok sevdiğini söyledi. Genç kadın eski eşinin bu teklifini kabul etmedi. Bunun üzerine Demirci "Yarın Sevgililer Günü bugüne barışmış olarak girelim" dedi. Ancak buna rağmen kadın teklifi kabul etmeyince zanlı yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkartıp önce eski eşinin kalbine sonrada kendi kalbine sıktı. Olayı gören vatandaşlar hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen iki ambulansla kadın ve erkek hastanelere kaldırıldı. Polis ise olayla ilgili çalışma başlattı.

Eski eşinin vurduğu kadın öldü

Adana'da eski eşinin vurduğu kadın kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Mahmut Demirci ile Zühal Kırlangıç (47) bir süre anlaşamayarak boşandı. Demirci eski eşiyle barışmak istedi. Ancak eşi barışmak istemeyince kadını sokak ortasında kalbinden vurup, sonra kendi kalbine pompalı tüfekle sıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen ambulanslarla kadın özel bir hastaneye Demirci ise Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadın yapılan müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Demirci'nin tedavisi ise devam ediyor.

Fatih Keçe - Süleyman Cenk İdaye