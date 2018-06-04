Diğer
Kategoriler

Barışmak için gitti, cinnet getirdi! 1 ölü, 1 ağır yaralı

İzmir’de iddiaya göre tartıştığı kız arkadaşıyla ile barışmak isteyen genç, cinnet getirdi. Kız arkadaşının evine giden öfkeli şahıs, talihsiz kızın annesini bıçaklayarak öldürürken, babasını da ağır yaralayıp kaçtı.

Barışmak için gitti, cinnet getirdi! 1 ölü, 1 ağır yaralı
Barışmak için gitmişti ama... Yaptıkları kan dondurdu - Foto Galeri

04 Haziran 2018 10:03

İzmir’in Torbalı ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün gece saatlerinde yaşanan olayda Yusufcan Ö. (19) uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı M.Y.’nin evine gitti. İddialara göre, kavgalı olduğu kız arkadaşından özür dilemeye giden genç ile M.Y.'nin ailesi arasında tartışma çıktı.

Sinirlerine hakim olamayan Yusufcan Ö., kız arkadaşının anne ve babasına bıçakla saldırdı. Anne Fadime Y. (52) göğsüne aldığı bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybederken, baba Fahri Y. (57) ise hastaneye kaldırıldı.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren babanın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan, olayın ardından kaçan Yusufcan Ö., Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Ayrancılar Jandarma Karakol Komutanlığına teslim oldu.

"Babası yumruk atınca yere yığıldım, deliye döndüm" 

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Torbalı Adliyesine sevk edilecek olan Yusufcan Ö.'nün ilk ifadesinde, “Ben özür dilemek için sevgilimin evine gittim. Annesi 'Kızımı neden üzdün?’ diyerek burada bana tokat attı. Babası da yumruk atınca yere yığıldım, deliye döndüm. Yerde bulduğum bıçak ile önce sevgilimin annesini ardından da babasını bıçakladım" dediği öğrenildi.  

Amede Alpagüt
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç