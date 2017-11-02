Diğer
Kategoriler

Barışmak istemeyen sevgilisini öldürdü

Denizli'de bir kadın, kendisiyle barışmak isteyen adam tarafından öldürüldü. Olay anında ise ölen kadının çocuğunun cinayeti gördüğü ve amcasını arayarak yardım istediği iddia edildi.

Barışmak istemeyen sevgilisini öldürdü

02 Kasım 2017 15:50

Olay, Denizli Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi 1719/3 Sokak üzerinde bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Kenan P. isimli erkek şahıs eski sevgilisi Yasemin T’nin evine giderek barışmak istedi. Fakat, Yasemin T. barışma teklifini reddetti. İkili bu sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre sonra yerini bıçaklı kavgaya bıraktı. Kavga sırasında Kenan P, Yasemin T’yi bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı.

Öte yandan, evde bulunan Yasemin T.’nin engelli çocuğunun her şeyi görerek telefon ile amcasını arayıp cinayeti anlattığı iddia edildi. Amca ise aldığı haber sonrası emniyet güçlerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen emniyet güçleri ve sağlık ekipleri yaptığı incelemede Yasemin T’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tüm bunlar yaşanırken Kenan P. Çınar Polis Merkezine gidip cinayeti işlediğini söyleyerek teslim oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler: cinayet, Denizli, sevgilisini öldürdü

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç