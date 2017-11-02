Barışmak istemeyen sevgilisini öldürdü

Olay, Denizli Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi 1719/3 Sokak üzerinde bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Kenan P. isimli erkek şahıs eski sevgilisi Yasemin T’nin evine giderek barışmak istedi. Fakat, Yasemin T. barışma teklifini reddetti. İkili bu sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre sonra yerini bıçaklı kavgaya bıraktı. Kavga sırasında Kenan P, Yasemin T’yi bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı.

Öte yandan, evde bulunan Yasemin T.’nin engelli çocuğunun her şeyi görerek telefon ile amcasını arayıp cinayeti anlattığı iddia edildi. Amca ise aldığı haber sonrası emniyet güçlerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen emniyet güçleri ve sağlık ekipleri yaptığı incelemede Yasemin T’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tüm bunlar yaşanırken Kenan P. Çınar Polis Merkezine gidip cinayeti işlediğini söyleyerek teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.