Edinilen bilgiye göre, olay, Çukurova ilçesi, Yurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Songül Özelmas (37), kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdüğü Mustafa Altıntaş'a (44) boşanma davası açıp 9 ay önce boşandı. Ancak eski koca, genç kadının peşini bir türlü bırakmadı. Önceki akşam da genç kadını arayan eski koca, "Seni çok seviyorum seninle barışmak istiyorum beni sadece son bir kez dinle" dedi. Bunun üzerine genç kadın buluşmayı kabul edip eski kocasının bildirdiği buluşma yerine gitti. Yol kenarında eski karı-koca konuşmaya başladı. Ancak Mustafa Altıntaş daha sonra genç kadını geldiği otomobile bindirip götürmek istedi. Genç kadın bu teklifi kabul etmeyince Altıntaş kadını zorla otomobile bindirmeye çalıştı. Genç kadın direnip binmeyince Altıntaş tabancasını çıkartıp genç kadına ateş etti. Özelmas, diz kapağından yaralandı. Altıntaş ise otomobile binip olay yerinden kaçtı. Genç kadın, çevredekiler tarafından çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olayın polise intikal etmesinin ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'nin cinayet dedektifleri eski kocayı bulmak için operasyon başlattı. Zanlı bir süre sonra dedektifler tarafından yakalanıp emniyete götürüldü. Zanlının polise verdiği ifadede, eski eşini çok sevdiğini, onunla barışmak istediğini ancak gelmek istemeyince vurduğunu, pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Genç kadının ise hayati tehlikesinin olmadığı ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Fatih Keçe

ADANA