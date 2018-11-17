Bariyer otomobilin önünden girdi arkasından çıktı

Kaza, Adıyaman Kahta Karayolu Abuzer Gaffari Kavşağı Kuruçay mevkiinde meydana geldi. Mehmet İnan yönetimindeki 02 HL 803 plakalı otomobil Kahta istikametinden Adıyaman'a doğru gelirken, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.



Otomobil yolun kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metrelik bariyer otomobilin önünden girip, arkasından çıktı.

Hurdaya dönen otomobilden sürücü yara almadan kurtuldu. Otomobil sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayı gören diğer sürücü ve vatandaşlar meydana gelen kazada can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu dile getirirken, otomobil çekici tarafından asılı kaldığı bariyerlerden çıkartıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.