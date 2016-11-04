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Bariyerin ok gibi saplanıp hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Samsun'da meydana gelen kazada bariyerin ok gibi saplanıp ön camdan girerek arkadan çıktığı otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Bariyerin ok gibi saplanıp hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

04 Kasım 2016 00:35

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Çevre Yolu Badırlı Köprüsü yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Coşgun (30) idaresindeki 55 ANN 54 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol ayrımındaki bariyere çarptı. Bariyer otomobilin ön camından ok gibi girip arka camından dışarı çıktı. Parçalanarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Yunus Coşgun kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Muammer Ay
 

Etiketler: bariyer


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