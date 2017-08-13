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Bariyerlere çarpan araç alev topuna döndü: 1 ölü

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra düştüğü sulama kanalında alev alev yandı. Yangın itfaiyenin çabalarıyla söndürülürken, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Bariyerlere çarpan araç alev topuna döndü: 1 ölü

13 Ağustos 2017 19:33
Bariyerlere çarpan araç alev topuna döndü: 1 ölü - Tıkla İzle

Kaza, Çorum-Sungurlu karayolu 9. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu’dan Çorum istikametine seyir halinde olan Uğur Tuna idaresindeki 48 N 3960 plakalı otomobil, Kırankışla kavşağına geldiği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarında bulunan sulama kanalına düştü. Kazayı gören diğer sürücüler kaza yapan araçta bulunan sürücü ve yolcuları otomobilden çıkardı. Yaralıların otomobilden çıkarılmasının ardından patlama sesi duyulan araç bir anda alev topuna döndü. Olay yerine gelen çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç kısa sürede söndürüldü.

Kazada sürücü Uğur Tuna, araçta yolcu olarak bulunan Hüsamettin Tuna ve Nurten Tuna ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastane kaldırılırken, yaralılardan Nurten Tuna yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Serkan Şansever
 

Etiketler: araç, bariyer, çorum


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