Bariyerlere çarpan aracın motoru yerinden fırladı: 1 yaralı

Kaza D-100 karayolu İzmit-Köseköy arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mertcan Y. İdaresindeki 34 AAD 257 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada motoru yerinden çıkan araç hurdaya dönerken, yaralanan sürücü ise çevredekilerin yardımıyla araç içinden çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Mertcan Y., ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Cihan Atik

