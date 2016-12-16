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Bariyerlere çarpan lüks otomobil alev alev yandı

Zeytinburnu’nda cadde üzerinde seyir halinde olan lüks otomobil bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kaza yapan otomobil alev alırken sürücü kendini otomobilden dışarı atarak yanmaktan son anda kurtuldu.

Bariyerlere çarpan lüks otomobil alev alev yandı

16 Aralık 2016 08:32
Bariyerlere çarpan lüks otomobil alev alev yandı - Tıkla İzle

Zeytinburnu, 10. Yıl Caddesi, Edirnekapı istikametinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 02.30 sıralarında 10. Yıl Caddesi’nden Edirnekapı istikametine seyir halinde olan 61 TS 683 plakalı otomobil sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobilden dumanlar yükselirken sürücü kendisini dışarı atarak yanmaktan son anda kurtuldu. Dumanlar yükselen otomobil birden alev aldı. Otomobilden dumanların yükseldiğini gören diğer sürücüler ise durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale etti. Ekiplerin müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alırken soğutma çalışma yapıldı.

Meydana gelen otomobil yangını nedeniyle Edirnekapı istikameti araç trafiğine kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından söndürülen otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Otomobilden atlayarak yanmaktan son anda kurtulan sürücünün ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştığı öğrenildi. Polis ekipleri kayıplara karışan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

OĞUZCAN YAZAR

Etiketler: lüks otomobil yangın, yangın, zeytinburnu


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