Bariyerlere çarpan motosikletli hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesi İpekyolu Caddesi SSK köprülü kavşağı çıkışında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte 63 B 4957 plakalı motosikletle Akabe yokuşuna doğru gitmekte olan Yakup Kılınç (19), alt geçit çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun ortasındaki çelik bariyerlere çarptı. Motosiklet yaklaşık 50 metre ileriye sürüklenirken sürücü ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı duyarak olay yerine gelen şahsın yakınları sinir krizleri geçirirken motosikletli diğer arkadaşları ise yol kenarında oturup gözyaşları döktü. Ceset, olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şinasi İnan