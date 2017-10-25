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Bariyerlere çarpan motosikletli hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da bariyerlere çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti.

Bariyerlere çarpan motosikletli hayatını kaybetti

25 Ekim 2017 23:40

Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesi İpekyolu Caddesi SSK köprülü kavşağı çıkışında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte 63 B 4957 plakalı motosikletle Akabe yokuşuna doğru gitmekte olan Yakup Kılınç (19), alt geçit çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun ortasındaki çelik bariyerlere çarptı. Motosiklet yaklaşık 50 metre ileriye sürüklenirken sürücü ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı duyarak olay yerine gelen şahsın yakınları sinir krizleri geçirirken motosikletli diğer arkadaşları ise yol kenarında oturup gözyaşları döktü. Ceset, olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şinasi İnan

Etiketler: bariyer, motosiklet, şanlıurfa

 

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