Kaza, Pendik Kurtköy Bağlantı yolu Sabiha Gökçen Havalimanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde Suudi Arabistanlı turistlerin olduğu 34 VF 9134 plakalı minibüsün şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Bariyerlerin ok gibi araca saplanmasıyla 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta feci şekilde can veren bir kişi ise araçtan çıkarılmaya çalışılıyor. Polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Cenk İşver - Metin Başar - Mustafa Esen

İSTANBUL