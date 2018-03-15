Diğer
Kategoriler

Bariyerlere saplanan araçtan sağ çıktı

Bahçelievler’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, yoldan çıkarak bariyerlere saplandı. Araç içerisinde sıkışan yaralı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Bariyerlere saplanan araçtan sağ çıktı

15 Mart 2018 03:46

Kaza, saat 01:00 sıralarında E5 Karayolu Avcılar istikameti Bahçelievler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sercan Gültepe yönetimindeki 34 PJ 4402 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere saplandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Sercan Gültepe kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, Doğukan Avcı yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere saplanan otomobil içerisinde bulunan Doğukan Avcı, araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkışan Avcı’yı çıkarmak için çalışma başlattı. Sağlık görevlileri tarafından serum bağlanan Avcı, sıkıştığı yerden yaklaşık 30 dakika sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Avcı, olay yerine gelen ambulans ile Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı, Doğukan Avcı’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle kontrollü olarak tek yönlü sağlanan trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler: kaza, trafik kazası

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç