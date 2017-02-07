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Bariyerlere saplanan otomobilden sağ çıktı

Bursa-Ankara karayolu üzerinde bariyerlere saplanan araç hurda yığınına dönerken, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.


07 Şubat 2017 10:56

Kaza, Bursa-Ankara Karayolu üzeri Yeniceköy köprülü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özer A. (35) idaresindeki 16 NNP 80 plakalı otomobil, Yeniceköy köprülü kavşağı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yağmur suyu kanalına düşerek sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil Karadere köprüsünün bariyerlerine saplanarak durdu.

Kaza sonucunda hava yastıklarının açılması ile kazayı hafif yaralı atlatan sürücü, şoför mahallinde sıkıştı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, sıkışan sürücüyü çıkardı. İlk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, hurdaya dönen otomobil, çekici yardımı ile yağmur suyu kanalından çıkarıldı.

Salih Bakıcı
 

Etiketler: bursa, kaza


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