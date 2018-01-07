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Bariyerleri çalan cezaevi firarisi yakalandı

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde bir köyden yola döşenen bariyerleri çalan ve kaçan cezaevi firarisi şahıs ile 4 arkadaşı, Kaynaşlı ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

Bariyerleri çalan cezaevi firarisi yakalandı

07 Ocak 2018 13:03

Edinilen bilgilere göre, Düzce’nin Cumayeri ilçesinde Ordulukaradere köyü yoluna döşenen demir bariyerleri çalarak kaçan cezaevi firarisi Orhan Ç. ve arkadaşları Ahmet Ş., Yekta Ö., Soner Ş., Orhan D. isimli şahıslar, Kaynaşlı ilçesinde polis ekiplerince fark edildi. Polis ekiplerinin yaptıkları GBT sorgusunda firari olduğu ortaya çıkan Orhan Ç. ile yanında bulunan Ahmet Ş., Yekta Ö., Soner Ş., Orhan D. gözaltına alınarak Cumayeri İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Şahısların sorgusunun devam ettiği öğrenildi. 

Ali Osman Çatana
 

 

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