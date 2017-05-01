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Bariyerleri yıkmaya çalışan grup havaya ateş açılarak dağıtıldı

Bakırköy’de arama noktasında üzerini aratmayan ve yasa dışı örgüt pankartları taşıyan kişileri polis gözaltına aldı. Arkadaşlarının gözaltına alınmasına tepki gösteren grubun diğer üyeleri bariyerleri yıkmaya çalışınca polis havaya ateş açtı.

Bariyerleri yıkmaya çalışan grup havaya ateş açılarak dağıtıldı

01 Mayıs 2017 12:45
Bariyerleri yıkmaya çalışan grup havaya ateş açılarak dağıtıldı - Tıkla İzle

Bakırköy’de arama noktasında üzerini aratmak istemeyen ve yasa dışı örgüt pankartları taşıyan bir grup ile polis arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından polis ekipleri bazı grup üyelerini gözaltına aldı. Arkadaşlarının gözaltına alınmasına tepki gösteren grup üyeleri bariyerleri yıkmaya çalıştı. Polis ise havaya ateş açarak grubu bariyerlerden uzaklaştırdı. Ardından polis ekipleri bariyerlerin açılan kısımlarını kapatarak durumu kontrol altına aldı.

(Volkan Kayalar - Harun Basat /İHA)Bariyerleri yıkmaya çalışan grup havaya ateş açılarak dağıtıldı
Bakırköy’de arama noktasında üzerini aratmayan ve yasa dışı örgüt pankartları taşıyan kişileri polis gözaltına aldı. Arkadaşlarının gözaltına alınmasına tepki gösteren grubun diğer üyeleri bariyerleri yıkmaya çalışınca polis havaya ateş açtı.

Bakırköy’de arama noktasında üzerini aratmak istemeyen ve yasa dışı örgüt pankartları taşıyan bir grup ile polis arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından polis ekipleri bazı grup üyelerini gözaltına aldı. Arkadaşlarının gözaltına alınmasına tepki gösteren grup üyeleri bariyerleri yıkmaya çalıştı. Polis ise havaya ateş açarak grubu bariyerlerden uzaklaştırdı. Ardından polis ekipleri bariyerlerin açılan kısımlarını kapatarak durumu kontrol altına aldı.

Volkan Kayalar - Harun Basat
 


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