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Barlar Sokağı'nda kavga: 1 yaralı

Eskişehir'de bir masaj salonunda çalışan kadını götürmek isteyen ailesi ile erkek arkadaşı arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Barlar Sokağında kavga: 1 yaralı

23 Ekim 2017 19:40

Olay, Barlar Sokağı'nda bulunan Vural Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre, masözlük yapan ve isminin Menekşe olduğu iddia edilen kadının çalıştığı işletmeye gelen ailesi, kızlarını götürmek istedi. Menekşe ve olay yerinde bulunan erkek arkadaşının buna karşı çıkmasıyla arbede çıktı. Kadının erkek arkadaşı kuru sıkı silah ile 2 el ateş ederken, erkek kardeşi ise bıçak çekti. Olay, polis ekiplerinin kısa sürede intikal etmesi ile daha da büyümeden önlendi. Yaşanan tartışmada Menekşe adlı kadının erkek arkadaşı aldığı darbeler nedeniyle sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.  

Murathan Yıldırım - Kadir Arslan

 

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