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Barselona saldırısına ilişkin Fransa’da 3 kişi gözaltına alındı

Barselona’da geçen yıl meydana gelen kanlı terör saldırısıyla ilgili 3 kişi Fransa’da gözaltına alındı.

Barselona saldırısına ilişkin Fransada 3 kişi gözaltına alındı

21 Şubat 2018 14:16

Fransa gizli servisi tarafından, geçen yıl Ağustos ayında Barselona'da meydana gelen ve 16 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla bağlantısı olduğu iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Barselona’daki kanlı terör saldırısıyla ilişkisi olduğu belirlenen 3 kişinin Fransa’nın güneyindeki Gard'da göz altına alındığı aktarıldı. 16 kişinin öldüğü terör saldırısını araştıran terörle mücadele birimi geçen Ocak ayı içerisinde başlatmış olduğu terör saldırısıyla ilgili anket sonucunda, Barselona’da saldırıya karıştıkları gerekçesiyle 3 kişiyi belirledi.

Terör saldırısı yapmak üzere bir grubun varlığını ortaya çıkaran ve 31 kişi hakkında inceleme yapan terörle mücadele birimi, Barselona saldırısını yapanlara destek sağlayan Fas asıllı bir kişinin telefon konuşmasından yola çıkarak bağlantısını ortaya çıkardığı kaydedildi. 

Tansu Sarıtaylı

Etiketler: barselona, Barselona saldırısı, Fransa

 

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