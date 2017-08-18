Barselona’da ölü sayısı 14’e yükseldi

İspanya, dün gerçekleştirilen terör saldırıları ile sarsılmıştı. Barselona şehrinde bir minibüsün kalabalığın arasına dalması sonucu en az 100 kişi yaralanırken, ardından Cambrils şehrinde de ikinci bir saldırı gerçekleştirilmişti. Yetkililer, Cambrils’de yaralananlardan birinin hayatını kaybettiği belirterek, İspanya’da yaşanan olaylarda ölü sayısının 14’e yükseldiği bildirdi. Katalan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Cambrils’de yaralanan bir kadın hayatını kaybetti. Barselona ve Cambrils’deki terör saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti” denildi.