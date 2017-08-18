Diğer
Kategoriler

Barselona’da ölü sayısı 14’e yükseldi

İspanya’nın Barselona kentinde dün gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükseldi.

Barselonada ölü sayısı 14e yükseldi

18 Ağustos 2017 14:32

İspanya, dün gerçekleştirilen terör saldırıları ile sarsılmıştı. Barselona şehrinde bir minibüsün kalabalığın arasına dalması sonucu en az 100 kişi yaralanırken, ardından Cambrils şehrinde de ikinci bir saldırı gerçekleştirilmişti. Yetkililer, Cambrils’de yaralananlardan birinin hayatını kaybettiği belirterek, İspanya’da yaşanan olaylarda ölü sayısının 14’e yükseldiği bildirdi. Katalan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Cambrils’de yaralanan bir kadın hayatını kaybetti. Barselona ve Cambrils’deki terör saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti” denildi.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç