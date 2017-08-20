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Barselona’da terör kurbanları için cenaze töreni

İspanya’nın Barselona kentinde gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenler için kilisede cenaze töreni düzenleniyor.

Barselonada terör kurbanları için cenaze töreni

20 Ağustos 2017 12:33

İspanya’nın Barselona kentinin ünlü Las Ramblas caddesinde bir minibüsün kalabalığa dalması sonucu 14 kişi hayatını kaybetmiş en az 100 kişi de yaralanmıştı. Terör kurbanları için Barselona’daki tarihi Sagrada Familia (Kutsal Aile) Katedralinde yüzlerce kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenleniyor.

Törene İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya Başkanı Carles Puigdemont, Portekiz Başbakanı Antonio Costa, İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria ve Barselona Belediye Başkanı Ada Colau katılıyor. 


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