Bartholomeos Kirazlı Manastırı'nda ayin yönetti

Fener Rum Patriği Bartholomeos’un Kirazlı Manastırı’nda yönettiği ayine Yunanistan’ın Yeni Erdek (Artake) şehrinden 150 kişilik grup katıldı. Ayin yaklaşık 3 saat sürdü. Ayinin son bölümünde dua eden ve ayine katılanlara teşekkür eden Fener Rum Patriği Bartholomeos, İslam aleminin yaklaşmakta olan Kurban Bayramını da tebrik etti. Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın da katıldığı ayinde konuşan Bartholomeos, "Hepiniz sağ olun, var olun. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim" dedi.

İbrahim Aldemir