Bartın IAAF Çocuk Atletizm Projesiyle tanıştı

“IAAF Çocuk Atletizmi” Projesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı çalışmalarına Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okul Müdürlüğünde devam etti. Bartın Üniversitesinin talebi doğrultusunda gerçekleşen seminer 13-14 Nisan 2018 tarihlerinde Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okul Müdürlüğü dersliğinde yapıldı.

'IAAF Çocuk Atletizmi' seminerine 70 kursiyer katıldı. Seminerde kursiyerlere teori ve uygulama dersleri verildi. Çocuk uygulamasına ise Vali Tevfik Başakar İlk ve Anaokulundan 110 öğrenci katılarak eğlenceli atletizmle tanıştı.

Seminerin açılışını IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz yaptı. Ayaz, projenin sağlıklı nesiller yetiştirmenin yanı sıra Türk sporunun altyapısına eğitici ve sporcu kazandıran önemli bir proje olduğunu belirterek şunları söyledi; “ Genç nüfusuyla Avrupa’da dikkatleri üzerine çeken ülkemizin bu özelliğini avantaja çevirmek adına üzerimize düşen görevi yaparak, çocuklarımızı sporların temeli olan atletizmle tanıştırmış olmaktan dolayı mutluyuz.”

Ayaz şöyle devam etti; “Bu projeye ihtiyaç duyulan desteğin esirgenmeden verilmiş olması bizleri ziyadesiyle mutlu kıldı. Bu nedenle başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’a, Federasyon Başkanımız Sayın Fatih Çintimar’a, Genel Sekreterimiz Sayın Fahrettin Yıldız’a, Yönetim Kurulu üyelerine, projeyi talep eden kurumlara ve katılanlara teşekkür ediyoruz.”

Seminerin son bölümünde 70 kursiyer, Çocuk Oyunları koordinatörlüğünce önceden hazırlanan ve kura sonucu verilen konuları üçer kişilik gruplar halinde ve slayt ortamında sunumlarını yaptıktan sonra düzenlenen törenle sertifikalarını aldılar.