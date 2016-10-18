Edinilen bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak ve Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Bartın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi. 8 ilde eş zamanlı olarak yapılan ve aralarında Bylock isimli örgüt üyelerinin haberleşme aracı olarak kullandığı programı kullandıkları tespit edilen toplam 36 emniyet görevlisinin ikamet adreslerine sabahın erken saatlerinde operasyon yapıldı. Şüphelilerin ikamet adresinde aramanın yapıldığı operasyon sonunda gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Mustafa Kurt