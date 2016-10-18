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Bartın merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı

Bartın merkezli 8 ilde yapılan eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonunda, ‘Bylock’ isimli programı kullandıkları tespit edilen 36 kişi gözaltına alındı.

Bartın merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı

18 Ekim 2016 18:14

Edinilen bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak ve Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Bartın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi. 8 ilde eş zamanlı olarak yapılan ve aralarında Bylock isimli örgüt üyelerinin haberleşme aracı olarak kullandığı programı kullandıkları tespit edilen toplam 36 emniyet görevlisinin ikamet adreslerine sabahın erken saatlerinde operasyon yapıldı. Şüphelilerin ikamet adresinde aramanın yapıldığı operasyon sonunda gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 

Mustafa Kurt

Etiketler: bartın, fetö operasyonu


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