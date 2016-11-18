Edinilen bilgiye Göre. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2'si açığa alınan 3 polis memurunu gözaltına alınmıştı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 polis memurunun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kaçakçılık ve Organize İşler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulanan zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Bartın'da, (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 3 polis memuru, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mustafa Kurt

BARTIN