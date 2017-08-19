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Bartın'da 7 kilogram esrar ele geçirildi

Bartın'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kilo 985 gram kubar esrar maddesi, 96 kök kenevir bitkisi, 3 tabanca, 2 av tüfeği ele geçildi.

Bartında 7 kilogram esrar ele geçirildi

19 Ağustos 2017 21:42

Edinilen bilgiye göre, Bartın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda son yapılan operasyonda 7 bin 985 gram kubar esrar maddesi, 96 kök keneviri, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait 27 adet fişek ele geçirildi. Operasyon sonrasında konu ile ilgili gözaltına alınan S.S. isimli şahıs ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Halil Tekin

Etiketler: bartın, kenevir


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