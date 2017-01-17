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Bartın'da ahşap ev alevlere teslim oldu

Bartın Hendek yanı Okulak Mahallesinde 3 katlı ahşap bir ev alevlere teslim oldu.

Bartında ahşap ev alevlere teslim oldu

17 Ocak 2017 07:45

Edinilen bilgiye göre, Bartın Hendek yanı Okulak mahallesinde bulunan 3 katlı tarihi ahşap bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri 20 personel ve 6 itfaiye aracı ile yangına müdahale ederek seferber oldu. Yangın alevler ve korku dolu anlar yaşandı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından zaman zaman tehlikeli anlar yaşadı. Bir süre sonra kontrol altına alınırken evde kimsenin olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışması yaptı. Yangınla ilgili polis soruşturma başlatıldı.

Mustafa Kurt

Etiketler: ahşap ev, ev yangını


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